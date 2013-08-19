На Хмельниччині виявили плантацію коноплі площею 1,1 гектара

У Хмельницькій області на території колишнього колгоспу села Щербані Старосинявського району співробітники СБУ виявили плантацію коноплі площею 1,1 гектара.

Як повідомили УНІАН у прес-групі Управління СБУ в області, наркоплантація нараховувала понад 19 тисяч кущів, які росли на дні закинутої силосної ями.

За матеріалами СБУ органами міліції минулого тижня розпочато кримінальне провадження за ознаками скоєння злочину, передбаченого ч.2 ст.310 Кримінального кодексу України (посів або вирощування снотворного маку чи конопель). Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Співробітниками Служби безпеки України спільно з працівниками міліції плантацію конопель було знищено шляхом спалювання.