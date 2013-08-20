Керівник реабілітаційного центру збував наркотики на роботі

Керівника одного з реабілітаційних центрів Івано-Франківська викрили у збуті наркотиків.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначається у повідомленні, окрім того, чоловік вживав наркотичні засоби прямо у приміщенні закладу. Там його і затримали правоохоронці, здійснивши оперативну закупку наркотику.

На місці події міліціонери виявили пристрій для вживання наркотику, а приміщення було задимлене від викурювання марихуани. Також під час огляду службових приміщень центру було виявлено 15 г канабісу.

Правопорушника затримали в порядку ст.208 КПК України та помістили до слідчого ізолятору. Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна.

