У Дніпропетровську триває чемпіонат з плавання серед поліцейських

У Дніпропетровську з 11 по 13 вересня проходить XIV чемпіонат Європи з плавання серед поліцейських, який урочисто відкрився на базі спортивного комплексу «Метеор».

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області, з цієї нагоди до Дніпропетровська прибув голова Європейського спортивного союзу поліцейських Люк Смеєрс.

У змаганнях беруть участь 133 учасники та 27 тренерів із 14 країн світу. Це команди з Австрії, Чехії, Данії, Естонії, Франції, Німеччини, Ірландії, Італії, Нідерландів, Норвегії, Румунії, Росії, Великобританії та України. Серед учасників змагань – 81 чоловік та 52 жінки віком від 20 до 40 років. Україну представляють 18 плавців, троє з яких – з Дніпропетровська.

Кожну спортивну делегацію супроводжує волонтер із числа студентів Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, який володіє англійською мовою або мовою країни-учасника.

Переможці та призери змагань в командному та естафетному заліках будуть нагороджені кубками, прикрашеними ручним розписом петриківських майстрів Дніпропетровщини.