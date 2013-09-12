У Свердловську затримали грабіжника ювелірної крамниці

У Свердловську Луганської області міліція затримала іноземця, який намагався пограбувати ювелірний магазин.

Як повідомила УНІАН прес-служба ГУМВС області, 11 вересня о 16.12 на пульт Краснодонського міжрайонного відділу МСО надійшов тривожний виклик з ювелірного магазину «Карат», розташованого в місті Свердловську.

Прибувши на місце виклику, правоохоронці виявили, що вхідні двері за зазначеною адресою заблоковані, а в магазині, крім жінки-продавця знаходиться чоловік у масці.

Побачивши співробітників міліції, незнайомець схопив продавщицю, приставив ніж їй до горла і попрямував з нею до виходу. Прикриваючись продавщицею, чоловік зажадав від співробітників МСО скласти зброю і безперешкодно пропустити його. Правоохоронці почали переговори із зловмисником. Коли бандит відвернувся, бійці групи, використовуючи спецзасоби і прийоми рукопашного бою, звільнили жінку і затримали злочинця. Продавщицю було доставлено в лікарню, де їй було надано медичну допомогу. Затриманого доставили в Свердловський міськвідділ міліції.

Зловмисником виявився житель Вірменії, 1979 року народження. 12 серпня цього року він приїхав до України щоб зустрітися з дівчиною, з якою познайомився через Інтернет. Бажаючи показати себе з кращого боку, чоловік витрачав багато грошей, а коли кошти закінчилися, вирішив пограбувати ювелірний магазин.

Зайшовши в торговельну точку, він, погрожуючи ножем, примусив працівників магазину зібрати йому в пакет ювелірні прикраси. В цей час охоронець встиг натиснути тривожну кнопку і сховатися в кімнаті охорони.

Підозрюваний встиг зібрати прикраси на загальну суму більш як півмільйона гривень.

Даний факт зареєстрований у Єдиному реєстрі досудових розслідувань. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.