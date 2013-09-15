У Харкові 550 майбутніх міліціонерів присягли на вірність Україні

550 курсантів-першокурсників Харківського національного університету внутрішніх справ склали присягу працівника ОВС. В урочистостях взяв участь міністр Віталій Захарченко.



Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, від імені колегії Міністерства внутрішніх справ України і себе особисто Віталій Захарченко привітав юнаків і дівчат.

«Нехай у вашому подальшому житті офіцерська честь для вас буде понад усе. Докладайте усіх зусиль, щоб сприяти підвищенню престижу правоохоронця та підвищувати авторитет МВС. Пам’ятайте, що віднині для кожного з вас слова присяги – це Закон, а щоб його виконувати, необхідно бути не лише професіоналом, а й мати високі моральні й фізичні якості. Ми закликаємо вас любити Україну, дотримуватися Конституції, наполегливо опановувати знання, поважати та шанувати викладачів і наставників, батьків і товаришів по службі. Бажаю вам здоров’я, щастя та успіхів в нелегкій, але почесній справі правоохоронця», – зазначив Захарченко.

Також зі словами вітання звернулися до першокурсників запрошені гості. Усім присутнім курсанти подарували музичну композицію «Міліцейська присяга».

Наприкінці Віталій Захарченко та Сергій Гусаров особисто поспілкувалися з курсантами університету та їхніми батьками.