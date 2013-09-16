Для боротьби з рейдерством потрібен спеціальний закон, - міністр

Для ефективної боротьби з рейдерством потрібно визначити це поняття законодавчо. Про це міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко написав на своєму блозі.

За словами очільника МВС, на засіданні комісії, діяльність якої було поновлено у травні цього року, було розглянуто ряд важливих питань, зокрема розробка Державної антирейдерської стратегії, проект закону про внесення змін до кримінального кодексу України, повідомляє Управління зв’язків із громадськістю МВС України.

«Що стосується практичних дій, то за всіма зверненнями підприємств визначена роль кожного відомства у вирішенні порушених питань», – зазначив Віталій Захарченко.

За його словами, міністерством внутрішніх справ взято на контроль хід розслідування спроби захоплення санаторію для дітей з батьками на Львівщині, будуть проведені перевірки щодо ситуації навколо бази відпочинку Українського товариства сліпих у Києві та фактів захоплення схилів моря і прибережної смуги в м. Одеса.

Захарченко наголосив, що важливим залишається питання прийняття спеціального антирейдерського закону, адже зараз навіть саме поняття «рейдерство» законодавчо не визначене.

«Такий закон дасть змогу більш ефективно боротися із протиправним поглинанням та захопленням суб'єктів господарювання. Крім того, він зробить обов'язковими підготовку та реалізацію державних антирейдерських програм, спрямованих на забезпечення правової і економічної захищеності підприємців», – підкреслив міністр внутрішніх справ.