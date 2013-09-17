Рибак направив до КС законопроект змін до Конституції щодо суддів

Голова Верховної Ради України Володимир Рибак повідомив, що направив до Конституційного Суду проект закону про внесення змін до Конституції України щодо посилення гарантій незалежності суддів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Рибак сказав під час засідання парламенту.

Він нагадав, що 5 вересня ВР ухвалила постанову про включення до порядку денного цього законопроекту і про його направлення до КС.

“Законопроект №2522а надіслано до Конституційного суду України”, - сказав Рибак.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 5 вересня вирішила направити до Конституційного Суду євроінтеграційний президентський проект закону про внесення змін до Конституції щодо посилення гарантій незалежності суддів.

У пояснювальній записці до законопроекту йдеться, що посилення гарантій незалежності суддів є ключовим питанням конституційної реформи правосуддя, і їх існування необхідно забезпечити як при призначенні та звільненні судді з посади, так і в ході здійснення ним своєї діяльності.

Зокрема, змінами до статей 106, 126 та 128 Конституції пропонується удосконалити порядок призначення та звільнення судді. Передбачається, що суддя суду загальної юрисдикції призначається на посаду безстроково Президентом України.

При цьому проектом пропонується встановити, що рішення глави держави щодо призначення суддів чи звільнення їх з посади прийматимуться виключно на підставі та згідно з поданням Вищої ради юстиції.

Оскільки п’ятирічний строк, на який суддя призначався на посаду вперше, скасовується, то із Конституції України виключаються повноваження Верховної Ради України щодо обрання суддів на посади та звільнення їх з посад.

Змінами до статті 127 пропонується підвищити вимоги до осіб, які можуть претендувати на зайняття посади судді, а також встановлюється, що добір кандидатів на посаду судді здійснюється на конкурсній основі.