Суд продовжив ”врадіївським гвалтівникам” тримання під вартою

Первомайський районний суд 26 вересня під час підготовчого засідання у справі про побиття і зґвалтування міліціонерами 29-річної продавщиці з Врадіївки Ірини Крашкової ухвалив рішення про продовження тримання під вартою всіх чотирьох обвинувачених до 25 листопада.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, строки тримання під вартою обвинувачених, згідно з попереднім рішенням суду, закінчуються завтра, 27 вересня.

Представник держобвинувачення Наталія Висоцька під час засідання зачитала клопотання щодо кожного з обвинувачених з проханням продовжити їм ще на два місяці строк тримання під вартою в Миколаївському СІЗО. Прокуратура переконана, що підсудні на волі зможуть впливати на ще не опитаних у суді свідків, ховатися від суду або використовувати свої зв`язки в міліції. Крім того, підсудні звинувачуються в скоєнні тяжких злочинів, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення свободи від 10 років до довічного ув’язнення, аргументує своє клопотання прокуратура.

Водночас, адвокати Євгена Дрижака, Михайла Кудринського і Дмитра Поліщука просили суд не продовжувати їхнім підзахисним строк тримання під вартою, а змінити їм запобіжний захід м`якшим – домашній арештом або застава, оскільки «звинувачення безпідставне і не доведене».

Самі підсудні підтримали своїх захисників і обіцяли суду, що не ховатимуться від правосуддя.

Тільки адвокат Сергія Рябіненка Олексій Гончарук попросив суд залишити свого підзахисного в СІЗО.

”Якби справді підсудні були невинні, то їхні адвокати просили б суд про скасування запобіжного заходу, а не про зміну його на м`якший”, - підтримав прокуратуру представник інтересів Крашкової Євген Стельмах.

Таким чином суд повною мірою задовольнив клопотання прокуратури щодо визначення подальшого запобіжного заходу і відхилив клопотання адвокатів Дрижака, Кудринського і Поліщука.

Крім того, голова суддівської колегії Тетяна Маржіна повідомила, що судовий процес проходитиме у відкритому режимі частково, окрім тих засідань, які стосуватимуться скоєння злочину за ст. 152 КК України (зґвалтування).