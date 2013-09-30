Поліція Росії оголосила нагороду за інформацію про наркобарона

Російська поліція оголосила нагороду в мільйон рублів за інформацію про організатора наркосиндикату Олега Титова, який, за інформацією слідства, ховається на Україні.

Про це повідомляє ВВС України з посиланням на Міністерство внутрішніх справ РФ.

«(Він) був одним з лідерів і активним учасником міжнародного наркокартелю, протягом декількох років постачав сотнями кілограмів кокаїн з Колумбії транзитом через РФ до країн Європи і Африки», - зазначено в повідомленні.

У викритті угруповання брали участь силовики з Росії, Британії та Панами. Усіх організаторів та основних учасників знайшли і засудили на терміни від 18 до 22 років позбавлення волі, додали у МВС.

Крім того, до 24 років ув`язнення у Панамі засудили засновника наркокартелю Лео Френсіса Моргана.

”На волі, як і раніше, залишаються права рука і бухгалтер Моргана Волтерс і колишній громадянин Радянського Союзу Олег Титов, які, маючи великі кримінальні зв`язки по всьому світу, можуть продовжувати займатися злочинною діяльністю”, - повідомило МВС Росії.