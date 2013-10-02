Нардеп вчинив спробу проколоти колеса автозаку біля Київради

Міліція затримала журналістку Тетяну Чорновіл, яка брала участь у зборах киян біля Київради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив народний депутат Арсеній Яценюк. Відповідаючи на запитання, чому сьогодні опозиція не штурмувала приміщення Київради, він сказав, що влада занадто багато нагнала міліції, але вимоги, які ухвалили учасники зборів, будуть передані як голові КМДА Олександру Попову, так і Президенту Віктору Януковичу, а також будуть оголошені з трибуни парламенту. Наразі народні депутати вчиняють спроби звільнити з автозаку Чорновіл. Між ними та міліцією, яка оточила автобус, сталася сутичка.

У свою чергу в столичному главку міліції повідомили, що Чорновіл затримана за дрібне хуліганство і наразі на неї складається адмністративний протокол, після чого вона буде відпущена.

У главку зазначили, що цю інформацію правоохоронці озвучили народним депутатам, але, тим не менше, вони продовжують «вчиняти протиправні дії».

Зокрема, за словами правоохоронців, народний депутат Олександр Бригинець вчинив спробу проколоти колеса автозаку.

Також в міліції зазначили, що, крім Чорновіл протоколи за дрібне хуліганство будуть складені ще на чотирьох осіб.