СБУ почало провадження про законність діяльності “Техімпекс”

Головне слідче управління Служби безпеки України розпочало кримінальне провадження щодо законності діяльності компанії “Техімпекс”, яка займається ремонтом зброї.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив заступник начальника слідчого управління з нагляду за додержання законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України Григорій Рябенко, відповідаючи на запитання журналістів.

За його словами, Головне слідче управління СБУ 5 жовтня розпочало досудове слідство у кримінальному провадженні щодо законності діяльності компанії “Техімпекс”, зокрема за ч. 2 статті 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.