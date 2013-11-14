ДАІ просить водіїв завтра не паркуватися поблизу «Олімпійського»

До львівських правоохоронців, в рамках творчого заходу для дітей «Лист міліціонеру», надійшло звернення від учня 4-го класу загальноосвітньої школи села Чаниж Буського району. Хлопчик попросив встановити біля школи дорожні знаки, які дозволять безпечно переходити дорогу.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як розповів виконуючий обов’язки начальника сектору кримінальної міліції у справах дітей ГУМВС України у Львівській області Назар Кобилецький, лист школяра з Буського району відразу привернув увагу тим, що хлопчик написав про безпеку дітей на дорозі. В листі школяр відзначив, що біля його сільської школи немає жодного дорожнього знаку, який дозволяє дітям безпечно переходити дорогу і просив міліціонерів «встановити якийсь знак».

Працівники міліції, вивчивши ситуацію, звернулися до відповідних служб і невдовзі біля школи села Чаниж встановили дорожні знаки «Пішохідний перехід».

«Ми вивчали, що біля кожної школи повинні бути знаки «Увага! Діти - на дорозі!» та інші, які дають змогу нам безпечно переходити дорогу. Почувши про акцію «Лист міліціонеру», я вирішив написати міліціонерам лист, щоб такі знаки встановили і біля нашої школи, адже їх не було!», — розповів Ростислав.

Правоохоронці відмітили ініціативу школяра, який залишився небайдужим, зробив корисну і добру справу для всіх учнів своєї школи. Автора листа нагородили спеціальним подарунком – йому вручили дитячу залізницю та солодощі.

