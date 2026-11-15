Марта Гичко

Уламки посікли фюзеляж винищувача Су-34, а командний пункт і ангар для ремонту авіатехніки зазнали пошкоджень.

Унаслідок удару Сил оборони України по російському військовому аеродрому "Липецьк-2" 13 листопада пошкоджень зазнали винищувач-бомбардувальник Су-34, командно-диспетчерський пункт та ангар для ремонту авіаційної техніки. На літаку зафіксували пошкодження фюзеляжу від уламків, повідомляє ресурс "Досьє Шпигуна".

Під час атаки українських сил на аеродромі "Липецьк-2" було уражено кілька об'єктів військової інфраструктури.

Зокрема, влучання в командно-диспетчерський пункт спричинило незначні пошкодження обладнання. Також уламками посікло фюзеляж російського винищувача-бомбардувальника Су-34.

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Крім того, під удар потрапив ангар, призначений для ремонту авіаційної техніки.

Аеродром використовує 968-й дослідницько-інструкторський змішаний авіаційний полк (військова частина 81819). Там базуються бойові літаки Су-34 та Су-35 Повітряно-космічних сил Росії.

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