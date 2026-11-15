Україна вдарила по трьох заводах російського ВПК: під ударом нафта і вертольоти

Українські військові завдали ударів по трьох підприємствах російського ВПК, розташованих за сотні й понад тисячу кілометрів від кордону.

У ніч на 15 листопада українські військові атакували три підприємства російського військово-промислового комплексу, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, підрозділи Сил оборони України завдали ударів по об'єктах у Нижньокамську, одному з головних нафтохімічних центрів Росії, розташованому за понад тисячу кілометрів від українського кордону.

ПАТ "Нижнєкамськнефтехім" – один із найбільших нафтохімічних комплексів Європи та ключова виробнича площадка холдингу "Сибур". На території підприємства пролунали вибухи, після чого спалахнула пожежа.

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Завод виробляє синтетичні каучуки, синтетичний поліізопрен, бутилові каучуки та пластики. Ця продукція має не лише цивільне, а й військове призначення. Зокрема, синтетичний каучук використовують для виготовлення шин військових вантажівок, бронетехніки й літаків, ущільнювачів, шлангів та інших гумотехнічних виробів.

Окремі види синтетичних каучуків також застосовують як зв'язувальну основу твердого ракетного палива, зокрема для балістичних ракет "Іскандер".

Поруч уразили єдину установку первинної переробки ЕЛОУ-АВТ-7 на нафтопереробному заводі "ТАІФ-НК". Це великий нафтопереробний комплекс із глибиною переробки понад 95%. Він працює з важкою високосірчистою нафтою та газовим конденсатом, а його продукцію використовують для виробництва пального, нафтохімічної сировини та потреб російської армії.

На території заводу також зафіксували пожежу. Масштаби збитків на обох підприємствах наразі уточнюються.

Цієї ж доби під удар потрапило АТ "Моноліт" у місті Трубчевську Брянської області. Підприємство спеціалізується на виробництві літальних апаратів, зокрема вертольотів.

Крім того, завод виготовляє запчастини й компоненти та займається металообробкою.

У Силах оборони наголосили, що такі удари спрямовані на підрив воєнно-економічного потенціалу Росії та зменшення її можливостей забезпечувати армію необхідними ресурсами.

"Сили оборони України, реалізуючи право на самооборону, гарантоване статтею 51 Статуту ООН, продовжують системно вживати заходів, спрямованих на підрив воєнно-економічного потенціалу противника та примушення РФ до припинення збройної агресії проти України", – йдеться у повідомленні.

Оновлено о 14:24. Водночас українська оборонна компанія Fire Point у своєму Telegram-каналі зазначила, що Сили оборони уразили "Нижнєкамськнефтехім" за допомогою дронів FP-1.

"Це ще один удар по російській промисловості, пов’язаній із виробничим ланцюгом "Іскандерів"… Після удару на території підприємства спалахнула пожежа", - йдеться у повідомленні.

Атаки на окупантів - останні новини

Як повідомляв УНІАН, внаслідок удару Сил оборони України по російському військовому аеродрому "Липецьк-2" 13 листопада пошкоджень зазнали винищувач-бомбардувальник Су-34, командно-диспетчерський пункт та ангар для ремонту авіаційної техніки. На літаку зафіксували пошкодження фюзеляжу від уламків.

Крім того, українські безпілотники вдарили по мосту через річку Міус у Ростовській області Росії. Це важлива логістична артерія на трасі Р-280, якою росіяни перекидають військову техніку, боєприпаси та пальне на окуповані території України, зокрема до Маріуполя та Криму.

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