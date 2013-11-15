ДАІ закликає водіїв вшанувати пам`ять загиблих у ДТП

Департамент Державної автоінспекції МВС України звертається до всіх водіїв, 17 листопада, в День пам`яті жертв дорожньо-транспортних пригод, на знак солідарності та підтримки включити ближнє світло фар на транспортних засобах, тим самим ушанувавши пам`ять загиблих у ДТП.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

У повідомленні зазначається, що щороку в світі в дорожньо-транспортних пригодах гинуть більш як 1 млн 200 тис. осіб та близько 50 мільйонів отримують травми.

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров`я попереджають: якщо не вжити термінових заходів, то до 2020 року аварії на дорогах стануть однією з головних причин смертності в світі.