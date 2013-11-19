У Криму затримали зловмисників, які нападали на іноземців

Сімферопольські міліціонер затримали п'ятьох зловмисників - дівчину і чотирьох молодих чоловіків, яких підозрюють у вчиненні розбійних нападів на іноземних громадян. Про це повідомили в секторі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в АР Крим.

14 листопада у Київський районний відділ міліції звернувся 35-річний іноземний громадянин, який має посвідчення на проживання в Україні. Чоловік повідомив, що напередодні ввечері він піддався розбійному нападу з боку незнайомців. Їх до нього додому привела дівчина, з якою він познайомився кілька днів тому.

За словами чоловіка, приваблива молода особа підійшла до нього на вулиці і сказала, що може за певну суму скрасити його дозвілля. Іноземця ця пропозиція зацікавила, але відразу він незнайомку до себе додому не запросив. Пара гуляла містом цього і наступного дня, а ввечері чоловік привів дівчину в свою квартиру. Там вона без зайвих передмов озвучила вартість своїх «послуг». Сума шокувала іноземця, а гостя, розігравши образу, пішла.

Повернулася дівчина вже у компанії чотирьох приятелів. Чоловіки вдарили власника оселі по голові і, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, вимагали гроші та цінні речі. Здобиччю грабіжників стали 4900 гривень, ноутбук, дорога чоловіча куртка та інші предмети одягу.

«Правоохоронцям вдалося встановити особи всіх підозрюваних протягом одного дня. Ними виявилися 17-річна студентка музичного училища і четверо різноробочих віком від 20 до 24 років. Троє зловмисників проживають у Сімферопольському районі, їх подільник приїхав з Донецька», – повідомила прес-офіцер Сімферопольського міськуправління міліції Оксана Сорокопудова.

Усі підозрювані були затримані ввечері 14 листопада. Під час затримання чоловіки чинили опір співробітникам міліції. У ході санкціонованого обшуку помешкання зловмисників оперативники виявили та вилучили маски, кийки, а також стартовий пістолет.

«Підозрювані арештовані, стосовно них відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) і ч. 3 ст. 187 (розбій, поєднаний з проникненням у житло) КК України. Зловмисникам загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна», – прокоментувала Оксана Вікторівна.

Міліціонери володіють інформацією про те, що затримані причетні до вчинення ще трьох розбійних нападів на іноземних громадян, а також вважають, що підозрювані - разом чи поодинці - могли здійснювати інші майнові правопорушення: крадіжки, грабежі та інші.