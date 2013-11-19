На Львівщині винесено вирок посадовцям філії банку

Апеляційним судом Львівської області винесено вирок членам злочинної групи, які у період з лютого 2006 по серпень 2007 року, незаконно заволоділи кредитними коштами банку на суму понад 90 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, у жовтні 2007 року, слідчим управлінням ГУМВС України у Львівській області, за матеріалами УБОЗ, було порушено кримінальну справу відносно учасників злочинної групи у складі 3-х посадових осіб одного з відділень філії комерційного банку. Посадовці банку, зловживаючи службовим становищем, шляхом підробки документів у період з лютого 2006 по серпень 2007 року, незаконно заволоділи кредитними коштами банку на суму понад 90 тис. грн.

Всього зловмисникам було пред’явлено обвинувачення у скоєнні 16 злочинів за фактами службового підроблення, розкрадання та привласнення банківських коштів.

14 листопада 2013 року, Апеляційним судом Львівської області організатора групи засуджено до 5,5 років реального ув’язнення, інших двох членів групи – до 2-х та 3-х років позбавлення волі з конфіскацією всього належного їм майна, з відтермінуванням виконання вироку.