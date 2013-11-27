Затримали обвинуваченого у вбивствах арештанта, що втік із СІЗО

Співробітники міліції в ніч на середу затримали в Сімферополі 26-річного обвинуваченого у вбивствах арештанта, який кілька днів тому втік із місцевого слідчого ізолятора.

Як повідомила прес-служба Кримського управління МВС, утікача спіймали при спробі скоїти крадіжку.

«Затриманого доставлено до міліції. Проводиться низка слідчих дій», - говориться у прес-релізі.

Як повідомляв УНІАН, чоловік увечері 24 листопада здійснив втечу з Сімферопольського СІЗО, де перебував на підставі рішення суду, що обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Міліція відкрила стосовно втікача кримінальне провадження за статтею 393 КК (втеча з місця позбавлення волі або з-під варти), а прокуратура почала розслідування стосовно працівників СІЗО за статтею 367 КК (посадова недбалість).