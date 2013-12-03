Кількість госпіталізованих міліціонерів зросла до 126 осіб

На даний час по медичну допомогу вже звернулося майже 200 працівників органів внутрішніх справ, з них 126 госпіталізовано, ще чотири людини у тяжкому стані.

Такі дані наводить управління зв’язків з громадськістю МВС України.

Нагадаємо, що в переважної більшості з них лікарі діагностували ушкодження кінцівок різного ступеню тяжкості (забиття, вивихи, переломи).

Крім того, у частини правоохоронців діагностовано травму голови, у тому числі – закриту черепно-мозкову травму. Кілька працівників органів внутрішніх справ дістали отруєння невідомою газоподібною речовиною.

Правоохоронці отримали тілесні ушкодження, охороняючи правопорядок під час масових заходів у центрі столиці.