Суд заарештував 9 людей затриманих на Банковій біля АП
09:56, 04 грудня 2013Кримінал
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На два місяці
Суд на два місяці заарештував дев`ятьох людей, затриманих на Банковій під час заворушень біля Адміністрації Президента.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прокуратурі Києва.
Рішення винесено за ст. 294 кримінального кодексу (масові заворушення).
Раніше УНІАН повідомляв про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою щодо шістьох затриманих під час заворушень біля АП.
Нагадаємо, міліція Києва повідомила, що розслідує 11 кримінальних проваджень щодо подій, пов`язаних із захопленнями адмінбудівель, іншими інцидентами, що сталися 1 грудня в центрі столиці.
У рамках розслідувань цих проваджень затримано 9 осіб.
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