Суд заарештував 9 людей затриманих на Банковій біля АП

Суд на два місяці заарештував дев`ятьох людей, затриманих на Банковій під час заворушень біля Адміністрації Президента.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прокуратурі Києва.

Рішення винесено за ст. 294 кримінального кодексу (масові заворушення).

Раніше УНІАН повідомляв про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою щодо шістьох затриманих під час заворушень біля АП.

Нагадаємо, міліція Києва повідомила, що розслідує 11 кримінальних проваджень щодо подій, пов`язаних із захопленнями адмінбудівель, іншими інцидентами, що сталися 1 грудня в центрі столиці.

У рамках розслідувань цих проваджень затримано 9 осіб.