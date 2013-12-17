На Луганщині викрили групу, яка скоювала напади на ювелірні крамниці

У Луганській області УБОЗ викрив організовану злочинну групу, учасники якої вчиняли розбійні напади на ювелірні крамниці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, правоохоронці довели причетність групи до трьох розбійних нападів, під час яких вони заволоділи прикрасами на суму понад 1 млн грн.

За словами начальника УБОЗу Ярослава Хотнянського, до складу групи входили шестеро чоловіків віком від 22 до 40 років. Усі вони неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності.

У 90-х роках організатор нинішніх розбоїв був активним учасником відомої кримської банди «Башмаки», де його знали як «Льоню Скаженого», здатного виконати найжорстокіше завдання.

У 1996 році його заарештували за вбивство підприємця. Під час розслідування справи його направили на психіатричну експертизу. Тоді бандиту вдалося втекти з охоронюваної психіатричної лікарні. Більше трьох років він перебував у розшуку, жив за підробленими документами і був затриманий у 2000 році на орендованій квартирі у Сімферополі. Того ж року Верховний суд Криму засудив його до 13 років позбавлення волі.

У 2008 році злочинцю було пом’якшено покарання та змінено на обмеження волі, у зв’язку з чим переведено до спеціалізованого закладу Луганської області. Там, отримавши мінімальну свободу, він організував озброєну групу, яка діяла на території Луганської та Донецької областей.

Злочинця знову заарештували та помістили до Луганського СІЗО.

Бандит знову вирішив бігти з-під варти. На цей раз йому допомагали спільники на волі, які орендували ангар неподалік СІЗО. За допомогою засобів навігації вони проклали найкоротший маршрут до камери, де сидів «Льоня», і почали робили підкоп. За півтора місяці чоловіки викопали тунель довжиною 16 м на 2-метровій глибині. Однак про підкоп стало відомо правоохоронцям. У результаті в 2010 році «Льоню Скаженого» знову засудили до 12 років позбавлення волі та перевели до колонії у Рівненській області, де він перебуває і нині.

Разом з тим, чоловік спланував ряд розбійних нападів на ювелірні магазини у Стаханові, Алчевську та Рубіжному. За допомогою мобільного телефона він підібрав учасників групи, діями яких керував безпосередньо з колонії. Також за допомогою мобільного зв’язку він забезпечував банду всім необхідним: орендував житло, купував квитки на потяги, а також шукав місця збуту викраденого.

Члени банди з молотками та пістолетом Zoraki швидко вривалися до крамниці, погрожували вогнепальною зброєю, застосовували насильство, забирали прикраси і зникали.

Усіх учасників організованої злочинної групи заарештовано. У ході санкціонованих обшуків в них вилучено золоті прикраси та зброю. Кримінальне провадження направлено до суду. За скоєне чоловіки можуть потрапити на грати на строк від 10 до 15 років.