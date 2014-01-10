КС вивчає чи може балотуватися особа з непогашеною судимістю

Сьогодні до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання Центральної виборчої комісії з проханням розтлумачити, чи може бути висунутим і зареєстрованим кандидатом у президенти, а також обраним на цей пост громадянин України, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КС, подання стосується положень пункту 20 частини першої статті 92, частин другої, шостої статті 103 Конституції України, частини четвертої статті 9 Закону України «Про вибори Президента України».

Згідно з Регламентом Конституційного Суду України, конституційне подання передано на вивчення у Секретаріат КС.