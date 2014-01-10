На Запоріжжі за «відкат» затримали чиновника

У Запорізькій області правоохоронці затримали чиновника під час отримання 35 тисяч гривень «відкату». Про це УНІАН повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Міліція перевіряє інформацію про те, що посадовець отримував таку суму щомісяця.

Як зазначено в повідомленні, затримали керівника одного з комунальних підприємств 10 січня у його службовому кабінеті.

Посадовець отримав згадану суму від директора однієї з підрядних фірм, які займаються ремонтом та обслуговуванням частини ліфтового господарства обласного центру. Цікаво, що становить вона якраз десяту частину грошей, котрі у якості оплати щомісячно перераховуються з місцевого бюджету на рахунок підрядника. Тобто, як зазначають в МВС, мав місце так званий «відкат» високопосадовцеві.

Наразі подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Чиновника затримано згідно ст. 208 КПК України.

Триває досудове розслідування.