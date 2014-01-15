На Донеччині затримали молодика, який скоїв розбійний напад на АЗС

У місті Добропілля Донецької області затримали зловмисника, який скоїв розбійний напад на АЗС.

Як повідомили УНІАН у відділі по зв’язках з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, до чергової частини Добропільського міськвідділу міліції надійшло повідомлення про те, що на одній з АЗС спрацювала тривожна кнопка. Виїздом слідчо-оперативної групи на місце події було встановлено, що невідомий чоловік, прикриваючи обличчя рушником, з погрозою застосування пістолета, скоїв розбійний напад на АЗС з метою заволодіння грошовими коштами з каси. Однак заправник, який в той момент знаходився в приміщенні АЗС, здійснив опір зловмиснику, і в процесі боротьби злочинець упустив пістолет і втік.

Згідно обліками дозвільної системи Добропільського міськвідділу міліції, пістолет, виявлений на місці кримінального правопорушення, рахувався викраденим у законного власника з грудня 2013 року.

У результаті проведення відпрацювання злочину були отримані показання свідків, які давали підстави підозрювати у скоєнні цього кримінального правопорушення 25-річного, раніше судимого жителя м. Добропілля. При перевірці останнього за місцем проживання стало відомо, що він покинув місто в той же день, коли було скоєно розбійний напад. Але протягом кількох днів підозрюваний був затриманий правоохоронцями.

У даний час підозрюваний знаходиться під вартою, слідчим відділом міськвідділу відкрито кримінальне провадження за ст.187 ч.3 КК України (розбій, поєднаний з проникненням у житло чи інше приміщення). Санкція передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі.