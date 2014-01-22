Внаслідок подій на вул. Грушевського постраждали 195 правоохоронців
12:59, 22 січня 2014Кримінал
0 0
Після подій на вул. Грушевського в Києві по медичну допомогу вже звернулося 195 правоохоронців. 84 із них госпіталізовано.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.
У потерпілих діагностовано закриті черепно-мозкові травми, переломи, опіки, колото-різані рани та отруєння невідомими речовинами, йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, у Києві, на вул. Грушевського, з 19 січня тривають сутички мітингувальників з правоохоронцями.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter