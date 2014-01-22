Внаслідок подій на вул. Грушевського постраждали 195 правоохоронців

12:59, 22 січня 2014
Кримінал
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Після подій на вул. Грушевського в Києві по медичну допомогу вже звернулося 195 правоохоронців. 84 із них госпіталізовано.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

У потерпілих діагностовано закриті черепно-мозкові травми, переломи, опіки, колото-різані рани та отруєння невідомими речовинами, йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у Києві, на вул. Грушевського, з 19 січня тривають сутички мітингувальників з правоохоронцями.

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