В Сімферополі міліція затримала 8 хлопців із фаєрами і масками

Співробітники міліції вчора затримали восьмеро молодих чоловіків віком від 21 до 26 років у районі залізничного вокзалу в Сімферополі, серед речей хлопців були виявлені маски, щитки, фаєри, наколінники і налокітники, а також запас їжі та теплих речей.

Про це повідомила прес-служба Головного управління МВС у Криму.

«22 січня в сквері по вул. Леніна, розташованому поблизу залізничного вокзалу в Сімферополі, увагу наряду патрульно-постової служби привернула група з восьми молодих людей. Насторожило правоохоронців те, що в одного з хлопців на голові була плетена шапка з прорізами для очей, - говориться у прес-релізі. - Громадян доставили до опорного пунктц міліції для перевірки документів. Під час особистого огляду у затриманих були виявлені та вилучені два ножі, газовий балончик «Терен-4» і фаєр, при візуальному огляді якого було встановлено, що він перероблений кустарним способом.

Крім того, у кожної молодої людини в сумках були маски, теплий одяг і запас продуктів, а також щитки, налокітники і наколінники. Молоді люди перебувають в хорошій фізичній формі, вони пояснили, що використовували обмундирування для гри в страйкбол. Також у кримчан виявлено прапор із зображенням черепів і автоматів і прапор України. Крім того, в одного з хлопців при собі був мотоциклетний шолом».

Під час перевірки з`ясувалося, що троє хлопців - жителі Сімферополя, двоє - Севастополя, двоє - з Ялти, ще один - проживає в Сімферопольському районі. Молоді люди ніде офіційно не працюють.

«Вони пояснили правоохоронцям, що раніше не були знайомі й вперше зустрілися тільки в опорному пункті міліції. За наявною інформацією, затримані могли чекати поїзд, що прямував до Києва», - говориться у прес-релізі.

Міліція почала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 КК України (носіння, зберігання, придбання, виготовлення, ремонт, передача або збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольного мисливського), бойових запасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу). Санкція статті - від двох до п`яти років в`язниці.