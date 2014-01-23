Очільник МВС доручив дати оцінку діям учасників скандального відео

Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко доручив розібратися та надати правову оцінку діям всіх учасників скандального відеоролика. За цим фактом вже призначено службову перевірку.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

У МВС вибачилися за неприпустимі дії людей у міліцейській формі, які фігурують у відео з оголеним чоловіком, що було розповсюджене у ЗМІ.

За цим фактом вже призначено службову перевірку.

Вказаний матеріал вивчається, щоб встановити місце та час зйомки, осіб, які зображені на відео, а також умови, за яких було зняте це відео.

Віталій Захарченко звернувся до особового складу органів внутрішніх справ та вказав на неприпустимість таких дій, а також закликав дотримуватися норм закону та моральності.