Слідчі поки не пов’язують вбивства двох міліціонерів у Києві з Євромайданом

Слідчі поки не пов’язують вбивства двох міліціонерів в Оболонському та Голосіївському районах Києва з діяльністю Євромайдану.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив перший заступник начальника Головного слідчого управління МВС України Віталій Сакал.

«Слідчий поки не пов’язує з Євромайданом чи акціями протесту ці вбивства. У нас є вбивства, ми їх розслідуємо», - сказав він.

За словами Сакала, в обох випадках використовувалась неоднорідна зброя, тобто у Голосіївському районі правоохоронець був вбитий двома пострілами у спину та голову із гладкоствольної зброї 16-го калібру, в Оболонському районі – з нарізної.

Також Сакал зазначив, що по обох випадках ще немає результатів комплексної судово-медичної експертизи щодо кутів пострілів, причин смерті тощо, оскільки для її проведення необхідна велика кількість фахівців, які надаватимуть свої висновки.