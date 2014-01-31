В Україні під час висвітлення протестних акцій постраждало 116 журналістів - голова НСЖУ

В Україні під час висвітлення протестних акцій постраждало вже 116 журналістів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Івано-Франківську на зустрічі із членами обласного осередку Національної спілки журналістів повідомив голова НСЖУ Олег Наливайко. За його словами, на вчорашній день ”в цих акціях постраждало 116 журналістів”. Тому, за його словами, сьогодні на перший план роботи виходить безпека працівників засобів масової інформації.

Наливайко зауважив, що спілкуючись із колегами зарубіжних країн, дійшли висновку, що ”навіть під час військових подій за такий короткий час було менше постраждалих журналістів, ніж нині є в Україні”.

Голова НСЖУ також повідомив, що 27 кримінальних проваджень відкрито за фактами побиття журналістів.

”Це справа нашої честі - покарати тих, хто б`є журналістів”, - наголосив Наливайко. ”Спілка виходить з ініціативою внести зміни в законодавство, які б передбачали, що за побиття працівників ЗМІ, кримінальне покарання було б таким же, як і за побиття правоохоронців,” - зазначив керівник профспілки.

На запитання, як працювати в нинішніх умовах, він відповів: ”Писати правду!”.

За словами Наливайка, міжнародна спільнота активно нас підтримує, тому ми спільно маємо довести владі і правоохоронцям, що ”бити нас не можна”.

”Ми боремося за своє право на професію, за свободу слова”, - додав він.