На Полтавщині міліція припинила діяльність групи наркоторговців

Працівники Кременчуцького міського відділу міліції (Полтавська обл.) затримали групу осіб, які займалися збутом наркотичного засобу, – каннабісу.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Кременчуцького міського відділу міліції.

За її даними, під час оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що близько двох місяців 48-річний, 39-річний, 34-річний і 22-річний непрацюючі жителі Кременчука займалися продажем наркотику.

Постачальником наркотику був старший із затриманих чоловіків. Під час санкціонованого обшуку за місцем його проживання міліціонери виявили і вилучили 12 паперових згортків з речовиною рослинного походження зеленого кольору у подрібненому стані, 5 поліетиленових пакетиків з речовиною рослинного походження, 2 пластикові пляшки з речовиною коричневого кольору. Загальна вага вилученого становить близько 1,2 кг

Під час обшуку гаража, який належить затриманому, правоохоронці знайшли ще майже 57 грамів схожої речовини.

Речові докази були вилучені і направлені у Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при УМВС України в Полтавській області.

Сам підозрюваний пояснив, що минулого року виростив коноплю і вирішив на цьому заробити. Правдивість цих показів і участь кожного з фігурантів зараз перевіряється слідчим у рамках кримінального провадження, відкритого за ознаками частини 2 статті 307 Кримінального кодексу України (незаконне зберігання, збут наркотичних засобів за попередньою змовою групою осіб).

Усім чоловікам 4 лютого суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

За цей вид протиправних діянь зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від шести до десяти років з конфіскацією майна.