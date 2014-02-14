Посилено охорону на дорогах, що ведуть до резиденції «Межигір’я»

У Нових Петрівцях посилили охорону на дорогах, що ведуть до резиденції «Межигір’я».

Як передає кореспондент УНІАН, у селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області на кожному повороті з траси Київ - Овруч, що веде до Межигір`я, посилено охорону. Там перебувають по декілька екіпажів інспекторів ДАІ, а на основній дорозі до президентської резиденції — більше п`яти автомобілів ДАІ та два міліцейські автобуси.

Зазвичай, кількість міліцейських автомобілів, що охороняють під`їзди до Межигір`я в селі Нові Петрівці, не перевищу 1-2 екіпажів на кожному з поворотів.