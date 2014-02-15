За фактом бійки на Бессарабській площі столична міліція проводить перевірку.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, станом на 13.00, до міліції надійшло 13 офіційних повідомлень про побиття учасників мирної акції активістами так званого «євромайдану».

15 лютого учасники акції «За чистий Київ» проводили мирну демонстрацію поруч з барикадами з боку Бессарабської площі. Проте близько 12.20 до столичної міліції надійшло повідомлення про те, що активісти так званого «євромайдану» і ВО «Свобода» кидають в людей петардами та погрожують їм фізичною розправою.

Окрім цього до чергової частини почали надходити повідомлення про побиття учасників акції «За чистий Київ». На місце події негайно виїхали слідчо-оперативні групи Шевченківського та Печерського райуправлінь київської міліції. Туди ж прибули медики швидкої допомоги.

Учасники акції «За чистий Київ» зазначають, що до них підійшли близько 10 молодиків у камуфляжному одязі та в масках. Молоді люди мали при собі гумові кийки, дерев’яні палиці, балончики зі сльозогінним газом та пістолети. Вони кийками побили учасників акції, застосували до громадян сльозогінний газ, після чого побігли за барикади, розташовані на вулиці Хрещатик.

Наразі медики надають постраждалим необхідну допомогу, а правоохоронці з'ясовують всі обставини події та приймають заяви від потерпілих осіб. Станом на 13.00 до міліції вже надійшло 13 офіційних повідомлень про побиття людей. Всі відомості внесені до журналу Єдиного обліку. Триває подальша перевірка.