На Дніпропетровщині правоохоронці зібрали для онкохворих дітей 600 тис. грн

Понад 600 тисяч гривень зібрали працівники прокуратури, міліції та СБУ Дніпропетровської області на придбання ультразвукового дисектору для обласної дитячої клінічної лікарні.

За допомогою такого обладнання лікарі зможуть проводити сучасні безкровні операції дітям з онкологічними захворюваннями.

Про це повідомили у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Дніпропетровській області.

Керівники відомств Наталія Марчук, Віктор Бабенко та Володимир Воропай особисто побували в лікарні та вручили медикам довгоочікуване обладнання. Цей унікальний надсучасний апарат, якого ще так не вистачає в українських лікарнях, допоможе врятувати не одне дитяче життя.

Крім цього, правоохоронці організували благодійний концерт для онкохворих дітей та їх батьків, на який також були запрошені діти співробітників правоохоронних органів та дитячих інтернатів.

Усі артисти відмовилися від гонорарів та від щирого серця дарували свою майстерність глядачам. Кожна дитина отримала солодкий подарунок та сувенір. Присутніх на концерті привітав та благословив Митрополит Дніпропетровський та Павлоградський Владика Іриней.

«Традиція допомагати хворим дітям була започаткована ще минулого року, коли правоохоронні органи Дніпропетровщини придбали апарат для регенерації крові», - відзначив начальник ГУМВС України в Дніпропетровській області генерал-лейтенант міліції Віктор Бабенко, який на Благодійний концерт прийшов зі своїм онуком.

Кожен співробітник правоохоронних органів віддав частину свого душевного тепла, подарував надію на життя та одужання тисячам маленьких українців.