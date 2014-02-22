В.о. міністра внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що завданням МВС є забезпечення порядку в країні і дотримання прав людини.

Про це він заявив на брифінгу в парламенті, повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Батьківщина».

”Сьогодні ми зустрінемося з усіма, хто бере участь у цьому конфлікті: Самооборона, Правий сектор, інші організації та МВС. Ми зберемося разом і напрацюємо новий порядок співіснування, такий, щоб не горіли приміщення, не били людей. Закликаю всіх сісти за стіл переговорів і знаходити порозуміння. Нам не потрібно, щоб треті сили нами керували і створювали конфлікт”, - сказав Аваков.

Він також повідомив, що проведе нараду в МВС, під час якої буде обговорено питання звільнення екс-прем’єра Юлії Тимошенко та щодо з`їзду в Харкові.

У свою чергу комендант Майдану Андрій Парубій повідомив, що правоохоронні органи перейшли на бік Майдану.

”Арсен Аваков - один з комендантів Майдану - призначений в.о. міністра внутрішніх справ, і це означає, що з цієї секунди всі сили Самооборони будуть співпрацювати з представниками міліції, які будуть підпорядковуватись міністру МВС”, - заявив Парубій.

Він також додав, що представник Самооборони Майдану буде включений в керівництво МВС.

”Ми максимально сприяємо збереженню всього майна, всіх об`єктів, які є на території України, і звертаємося до всіх сил Самооборони України сприяти максимальному захисту всіх об`єктів в Україні”, - підкреслив Парубій. При цьому він додав, що всі ці об`єкти, в тому числі «Межигір`я», буде передано народу, ”в «Межигір`ї» буде зроблено дитячу лікарню”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 лютого, Верховна Рада призначила народного депутата від «Батьківщини» Авакова в.о. міністра внутрішніх справ України. За це рішення проголосували 275 із 324 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.