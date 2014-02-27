УБОЗ викрив масштабні махінації з продажу елітних магазинів у Києві

Учасники масштабної шахрайської оборудки, викритої працівниками столичного управління по боротьбі з організованою злочинністю, відповідатимуть перед судом. Махінатори за підробленими документами розпродавали відомі магазини на Хрещатику.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Спільники встигли продати на головній вулиці столиці 3 нежитлові будівлі за 57 мільйонів гривень. Ще 60 мільйонів гривень вони планували заробити, реалізувавши приміщення одного відомого магазину, однак не встигли, адже були викриті УБОЗівцями.

Оперативники з’ясували, що організатором угруповання був 46-річний киянин, раніше судимий за підроблення документів та шахрайство в особливо великих розмірах. Його спільниками стали двоє мешканців Київщини.

Самі зловмисники не бідували, жили в елітних заміських будинках під Києвом та добре одягалися, тому їм було легко заслужити довіру потерпілого.

«Наразі обвинувальні акти відносно затриманих направлені до Печерського районного суду міста Києва для розгляду по суті», - зазначає начальник УБОЗ ГУМВС України в м. Києві Олександр Шаповалов.

Чоловікам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до дванадцяти років з конфіскацією майна.