У Криму готується провокація із переодягненими безхатченками – джерело МВС
17:52, 04 березня 2014Кримінал
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У Криму готується провокація із переодягненими у форму російських військовослужбовців безхатченками.
Про це повідомило УНІАН компетентне джерело в МВС України.
За інформацією джерела, в МВС наявна інформація про те, що найближчим часом може відбутися провокація, яка полягатиме в тому, що безхатченків, які проживають на території Криму, переодягнуть у форму російських військовослужбовців.
„Кількох одягнених у форму російських військовослужбовців безхатченків буде вбито із застосуванням вогнепальної зброї невідомими, які можуть бути одягненими у форму українських військовослужбовців”, - повідомило джерело.
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