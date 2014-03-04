У Криму готується провокація із переодягненими безхатченками – джерело МВС

17:52, 04 березня 2014
Кримінал
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У Криму готується провокація із переодягненими у форму російських військовослужбовців безхатченками.

Про це повідомило УНІАН компетентне  джерело в МВС України.

За інформацією джерела, в МВС наявна інформація про те, що  найближчим часом може відбутися провокація, яка полягатиме в тому, що безхатченків, які проживають на території Криму, переодягнуть у форму російських військовослужбовців.

„Кількох одягнених у форму російських військовослужбовців безхатченків буде вбито із застосуванням вогнепальної зброї невідомими, які можуть бути одягненими у форму українських військовослужбовців”, - повідомило джерело.

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