У Криму готується провокація із переодягненими безхатченками – джерело МВС

У Криму готується провокація із переодягненими у форму російських військовослужбовців безхатченками.

Про це повідомило УНІАН компетентне джерело в МВС України.

За інформацією джерела, в МВС наявна інформація про те, що найближчим часом може відбутися провокація, яка полягатиме в тому, що безхатченків, які проживають на території Криму, переодягнуть у форму російських військовослужбовців.

„Кількох одягнених у форму російських військовослужбовців безхатченків буде вбито із застосуванням вогнепальної зброї невідомими, які можуть бути одягненими у форму українських військовослужбовців”, - повідомило джерело.