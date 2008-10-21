14 грудня виборів теж не буде - БЮТ

Президент Віктор Ющенко відновив роботу Верховної Ради, яку було розпущено його указом, на декілька днів для ухвалення антикризових заходів, зокрема, змін до державного бюджету на 2009 рік. Він також заявив, що нова дата виборів - 14 грудня.

Вибори 14 грудня не відбудуться. Таку безкомпромісну заяву зробив в інтерв’ю «Німецькій хвилі» заступник глави фракції БЮТ в парламенті Андрій Портнов. Чільний бютівець повідомив, що Рада нацбезпеки та оборони України у понеділок ухвалила взагалі скасувати позачергові вибори. Водночас Портнов наголосив, що фракція БЮТ однозначно не погоджується з президентським рішенням: «Вважаємо дії команди президента такими, що скеровані на подальше економічне знищення України. Ми будемо вживати всіх можливих законних способів, щоб цей виборчий процес не розпочався й 14 грудня». За словами Портнова, можливостей його політичної сили достатньо, аби заблокувати, як він сказав, «цей антиконституційний процес» шляхом оскарження президентських рішень у судах.