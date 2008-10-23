Парламент Криму звільнив з посади голову Рескомспорту

Депутати парламенту Криму сьогодні на пленарному засіданні звільнили Сергія ДОЦЕНКА з посади голови Республіканського комітету з фізичної культури і спорту автономії.

Як передає кореспондент УНІАН, голову Рескомспорту звільнено з посади за поданням голови Ради міністрів Криму Віктора ПЛАКІДИ.

Як пояснив журналістам голова парламенту автономії Анатолій ГРИЦЕНКО, кримське керівництво не задоволене роботою комітету з організації спортивно-масових заходів. «Дуже багато проблем в розвитку фізичної культури і спорту в Автономній Республіці Крим. Останньою краплею роботи цього комітету (Рескомспорту – УНІАН) стало проведення Чемпіонату України з боксу в Євпаторії», - сказав кримський спікер. За його даними, змагання, в яких брали участь, зокрема, чемпіони світу, проходило в непристосованому приміщенні, а спортсменам і суддям не надали необхідних умов. «Ринг був в якомусь незрозумілому приміщенні, місткість глядачів - 52 особи, ніяких зручностей для суддівської колегії, спортсмени жили по 6 чоловік. Приїхали з усієї України бачити цю ганьбу!», - обурився голова ВР Криму, додавши при цьому, що комітет навіть не звертався до уряду автономії щодо виділення коштів для проведення Чемпіонату.

За словами А.ГРИЦЕНКА, поки не відомо, хто стане новим керівником Рескомспорту. «Кандидатури на сьогодні немає. Чекатимемо подання від голови Ради міністрів Криму», - зазначив кримський спікер.