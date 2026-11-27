Найбільше українці заборгували за постачання теплової енергії та гарячої води – 31,4 млрд грн.

У третьому кварталі 2026 року українці сплатили за житлово-комунальні послуги 51 млрд гривень. Водночас загальна заборгованість населення за комуналку перевищила 101 млрд гривень. Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

За даними Держстату, заборгованість населення за окремими видами житлово-комунальних послуг становила:

постачання теплової енергії та гарячої води – 31,4 млрд грн;

постачання та розподіл природного газу – 27,6 млрд грн;

постачання та розподіл електричної енергії – 16,6 млрд грн.

централізоване водопостачання та водовідведення – 11,9 млрд грн;

управління багатоквартирними будинками - 10,3 млрд гривень;

управління побутовими відходами - 3,6 млрд гривень.

Пенсії та прожитковий мінімум зростуть у 2027 році – що відомо

Як повідомляв УНІАН, пенсіонери у 2027 році можуть отримати доплату до суми, якщо мають стаж, що перевищує встановлений. Зокрема, пенсіонерам, які пропрацювали більше визначеного показника, нараховується доплата до пенсії за понаднормовий стаж. Для людей, які почали отримувати пенсію до 1 жовтня 2011 року, нормою вважається показник 25 і 20 років для чоловіків і жінок відповідно. У тих, хто вийшов на заслужений відпочинок після цієї дати, це 35 і 30 років.

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Тобто якщо пенсіонер-чоловік пропрацював 33 роки, йому доплата не надається. Однак для жінки аналогічний показник вважається наднормативним – у неї буде 3 роки переробки.

Розмір надбавки становить 1% від пенсійних виплат людини за кожен "зайвий" рік, але не більше 1% від прожиткового мінімуму непрацездатних осіб. Оскільки пенсія не може бути нижчою за прожитковий мінімум, доплата фактично завжди прив’язана саме до цього показника. У 2026 році він становить 2595 гривень. Тобто надбавка до пенсії зараз дорівнює 25,95 гривням за кожен рік переробки.

Також у 2027 році прожитковий мінімум зросте. Проєкт державного бюджету пропонує встановити його на рівні 2878 гривень для непрацездатних осіб. Якщо держбюджет буде прийнятий у поточному вигляді, доплата за стаж збільшиться до 28,78 гривень за кожен рік.

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