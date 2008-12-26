В Криму затримали 50 тис. літрів коньяку вартістю 1 млн. грн.

Співробітники Кримської митниці спільно з Головним управлінням СБУ в Криму затримали більше 50 тис. літрів коньяку вартістю майже 1 млн. грн.

Як повідомили у прес-службі Державної митної служби України, одним з кримських підприємств були подані до оформлення на митницю документи на 50 тис. 821 літрів ”необробленого купажу дивини (коньячна сировина)”. Сировина була доставлена автоцистернами з Молдови двома поставками.

Після прийняття до оформлення вантажу співробітники митниці, у зв’язку з виникненням суперечностей відносно кодування та класифікації заявленого товару, провели ретельний аналіз стосовно правдивості заявлених характеристик товару. Експерти з’ясували, що товар, заявлений як ”необроблений купаж дивини (коньячна сировина)”, є справжнім коньяком.

Водночас, за даними митників, декларант не хотів визнавати сировину коньяком, оскільки у такому випадку фірмі довелося б сплатити митних платежів на 246 тис. грн. більше.

Наразі співробітники Кримської митниці склали протокол про порушення митних правил, а вантаж затримали до рішення суду.