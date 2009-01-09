Майбутні миротворці вдосконалюють у Криму навички стрільби з машин

У Криму майбутні миротворці вдосконалюють навички стрільби з озброєння бойових розвідувальних дозорних машин та броньованих автомобілів “Хаммер”.

Як повідомляє прес-служба Управління Міноборони України, у Криму триває табірний збір з підготовки військовослужбовців національної складової спільного українсько-польського миротворчого батальйону до виконання завдань у Косовому.

Сьогодні до занять з вогневої підготовки було залучено 20 майбутніх миротворців.

Протягом заняття на спеціально обладнаних навчальних місцях морські піхотинці виконують вправи стрільб з різних модифікацій кулеметів. Крім того, військовослужбовці вдосконалюють знання щодо матеріальної частини зброї, порядку її експлуатації та обслуговування.

За словами тимчасово виконуючого обов’язки начальника відділу бойової підготовки Центру військ берегової оборони Богдана ЛАКАТОША, регулярне проведення стрільб з усіх видів штатного озброєння для майбутніх миротворців є надійним підґрунтям для впевненого володіння зброєю, що, в свою чергу, дозволить за будь-яких умов забезпечити успішну реалізацію миротворчих завдань.