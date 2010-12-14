Радмін Криму затвердив стратегію розвитку регіону на 2011-2020 роки

Рада міністрів Криму на засіданні у вівторок затвердила стратегію економічного і соціального розвитку регіону на 2011-2020 роки і передала документ на розгляд кримського парламенту.

Стратегія розроблена на виконання доручення президента України Віктора ЯНУКОВИЧА у зв`язку з негативними тенденціями в соціально-економічному розвитку Криму і низької конкурентоспроможності його економіки.

Вона розрахована на три етапи: у 2011-2013 роках акцент буде зроблено на подоланні кризисних тенденцій, в 2014-2016 роках передбачається перехід від екстенсивного до інтенсивного типу економіки, в 2017-2020 - поступове наближення макроекономічних показників регіону до показників економіки розвинених країн.

Мінекономіки Криму очікує до 2020 року збільшення валового регіонального продукту автономної республіки в 1,8 разу в порівнянні з 2010, інвестицій в основний капітал - в 3,8 разу, заробітної плати найнятих робітників - у 1,8 разу.

«Акцент зроблено на максимально ефективне використання і реалізацію вже наявного потенціалу. Крим позиціює як причорноморській регіон, тому дуже важливо визначити і направити зусилля на ті точки зростання, які дозволять підвищити його конкуретноспособность серед країн Причорномор`я, дадуть поштовх розвитку всіх секторів економіки», - відзначила міністр економіки автономії Світлана ВЕРБА.

Стратегічними напрямами розвитку Криму місцева влада з урахуванням регіональної специфіки визначили реформування санаторно-курортного і туристського сектору, розвиток транспортного потенціалу, формування агросектора XXI століття, модернізацію промисловості і «створення середовища, сприятливого для життя».

«Віддаємо стратегію до Верховної ради Криму. Сподіваємося, що 22 грудня вона буде затверджена», - сказав перший віце-прем`єр Павло БУРЛАКОВ.