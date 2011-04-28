Прокуратура перевіряє можливу причетність ДАІ до жахливої аварії

Прокуратура Криму прийняла в своє провадження порушену міліцією кримінальну справу за фактом аварії в Сімферополі в ніч на 25 квітня, коли внаслідок наїзду легкового автомобіля, за кермом якого був п’яний водій, який переховувався від наряду ДАІ, загинуло троє людей і ще двоє травмовані, повідомила прес-служба прокуратури.

«Таке рішення ухвалене керівництвом наглядового відомства у зв`язку із значним резонансом події, а також необхідністю перевірки слідчим шляхом даних про можливі протиправні дії працівників Державтоінспекції, які могли привести до трагічних наслідків», - йдеться в прес-релізі.

Створена слідчо-оперативна група, до якої увійшли працівники прокуратури і слідчого управління кримської міліції.

Нагадаємо, «Мазда» збила на смерть трьох чоловік і поранила двої на околиці Сімферополя, міліція 25 квітня порушила за фактом ДТП кримінальну справу.

У прес-релізі кримського управління Державтоінспекції сказано, що наряд ДПС намагався зупинити водія легковика, який «виписував на дорозі віражі», але той зачепив машину ДАІ і втікав від переслідування. Прибувши до місця трагедії, працівники Державтоінспекції вирвали водія з рук розлючених свідків ДТП.

У 17-річного потерпілого - інша версія. «Наша компанія чоловік з десяти стояла на зупинці. Ми після дискотеки збиралися їхати додому. Раптом чую, що хтось швидко мчить. Бачу - це іномарка, а за нею машина ДАІ "летить". Даїшники ззаду вдарили, і "Мазда", ковзаючи, влетіла в наш натовп», - заявив він ЗМІ.