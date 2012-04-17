Біля берегів Криму курсують турецькі браконьєри

Кримські прикордонники затримали у виключній морській економічній зоні України турецьку шхуну YENIAY, екіпіровану сітками та льодом для вилову риби, повідомила прес-служба Азово-Чорноморського управління Держприкордонслужби.

Шхуну виявив корабель морської охорони «Миколаїв» в 88 милях на захід від мису Херсонес. На її борту було 25 км камбальних мереж, близько 1100 кг сухого льоду, пластикова тара під мережі, 37 металевих якорів, телефон супутникового зв'язку, ноутбук з базою даних районів постановки мереж.

Екіпаж шхуни 9 громадян Туреччини, порт приписки Шелле.

«Капітан, знаходження в даному районі пояснив наміром рибного промислу в економічній зоні Румунії», - повідомила прес-служба.

Судно відконвойоване в Севастополь.