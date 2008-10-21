Ілюстрації до книжк про Вінні-Пуха виставлять на аукціон

У листопаді сім`я художника Ернеста Шепарда виставить на аукціон його малюнки, що послужили ілюстраціями до книжок "Вінні-Пух" і "Вітер у вербах", пише 21 жовтня британська The Telegraph.

Торги заплановані на 4 листопада. За олівцем малюнок, що зображає П`ятачка, Тигру і Вінні-Пуха з горщиком меду за кухонним столом, родичі художника розраховують виручити 20 тисяч фунтів стерлінгів (більше 34 тисяч доларів). У книжці Алана Мілна цей малюнок був підписаний "Тигри не люблять мед".

Один з перших нарисів ілюстрацій до книжки Кеннета Грема "Вітер у вербах" зі сценою пікніка Щура і Крота, на думку організаторів аукціону, може бути проданий за 10 тисяч фунтів (17 тисяч доларів).

Крім ілюстрації дитячих книжок Ернест Шепард співпрацював з журналом "Панч". Упродовж восьми років (з 1945 по 1953 роки) він був головним карикатуристом видання. Художник помер у 1976 році. У 2000 році його картина, що також зображала Вінні-Пуха, була продана за 285 тисяч доларів.

Lenta.ru