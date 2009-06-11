На Світязь з`їдуться байкери з семи країн

На Волині 12-14 червня відбудеться І Міжнародний мотофестиваль, на який очікується приїзд близько 500 байкерів з семи країн колишнього СРСР та Європи.

Як повідомили УНІАН організатори, дійство триватиме на берегах озера Світязь поблизу містечка Шацьк.

Організатором байкерського зльоту на Світязі є волинський мотофанклуб «WINDS» («Вітри»), до якого входять шанувальники мотокультури з кількох регіонів України та Німеччини.

Як повідомляють організатори мотофестивалю, його метою є популяризація Волині, залучення байкерів до розвитку туристичного і «зеленого туризму» в області. Організатори сподіваються, що саме в цьому аспекті фестиваль стане корисним для місцевої громади, яка зможе отримати дивіденди за надані послуги з харчування та проживання байкерів.