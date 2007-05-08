У Сімферополі пройде фотовиставка ”Крим: жах, як красиво!”

У Сімферополі 10 травня відкриється фотовиставка кримських авторів "Крим: жах, як красиво!".

Як повідомили УНІАН у Кримському відділенні Партії зелених України, ідея створення композиції "Крим: жах, як красиво!" організаторам виставки прийшла невипадково. "Це документальна виставка кримських контрастів, позитиву й негативу нашого буття. Екологічні проблеми, людська безгосподарність на фоні краси нашого півострова", - зазначають організатори.

"Зелені" наголошують, що в природі все красиво. "Навіть одноманітні на перший погляд степи - різноманітні, кам`яний хаос - очаровує, якщо грязь - то лікувальна. Нам дуже шкода, що матеріальні природні багатства - корисна копалини, використовуються для забруднення навколишнього середовища", - зазначають активісти партії.

На відкритті виставки буде представлено близько 10 авторів робіт - як вже відомих, так і початківців. У числі запрошених - лідер кримських "зелених", президент Кримської академії наук Віктор ТАРАСЕНКО, голова Постійної комісії ВР АРК з аграрних і земельних питань, екології і раціонального природокористування Олег РУСЕЦЬКИЙ і заступник голови Республіканського комітету АРК з охорони навколишнього природного середовища Олександр ЛЄСОВ.