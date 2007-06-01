На Трухановому острові відкриється V Фестиваль піщаних скульптур “LongArt”

08:59, 01 червня 2007
Культура
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Буде представлено рекордно велику піщану композицію

2 червня на Трухановому острові в Києві відкриється V Фестиваль піщаних скульптур “LongArt”.

Як повідомляє ”Радіо “Київ”, у рамках фестивалю буде представлено рекордно велику для України піщану композицію. Загалом вона складатиметься із семи фігур.

«Ми ставимо рекорд України - офіційний для Книги рекордів України - на найдовшу і найвищу піщану композицію, яка складається із семи різноманітних піщаних фігур. Теми цих фігур: екологія, світ тварин і птахів, підводний і зоряний світ, а центральна п’ятиметрова фігура цієї композиції - це віртуальний рай», - повідомила директор фестивалю Катерина ЛЕГОСТАЄВА.

Участь у цьогорічному фестивалі піщаних скульптур візьмуть молоді художники, скульптори та дизайнери із України, Росії та Китаю. Для створення композицій планують використати майже 200 тон кар’єрного піску.

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