У Києві відкривається виставка ранніх робіт Івана Марчука

У київській галереї Мистецька збірка відкривається виставка ранніх робіт українського художника Івана Марчука, який потрапив до списку ста геніїв сучасності.

Відкриття виставки відбудеться 27 січня. Як повідомили Корреспондент.net у прес-службі галереї Мистецька збірка, на відкритті буде звучати жива музика у виконанні дочки художника.

Для широкої публіки експозиція буде відкрита з 28 січня по 19 лютого 2012 року. На виставці буде представлений ранній період творчості майстра. Полотна, написані ще в радянські часи, самобутні та сміливі, символічні та філософські, повні глибинними стародавніми образами, повністю відрізняються від догматичного соцреалізму тієї епохи.

"Це серія Голос моєї душі, з чого я починав після 11 років інституту, які я викреслив, і почав шукати себе з нуля. Так виник цей Голос моєї душі, як стовбур дерева, який обростав гілочками - різними марчуками", - коментує своє творче становлення художник.

Таких "гілочок" налічується цілих десять: десять періодів, десять різних стилів і технік, десять осіб і художників в одній людині.

Іван Марчук - народний художник, лауреат Шевченківської премії. У 2007 році Марчук увійшов до списку ста нині живих геніїв, складеного міжнародною консалтинговою компанією Creators Synectics. Він - єдиний українець, якого Міжнародна академія сучасного мистецтва у Римі прийняла до лав Золотої гільдії, що нараховує всього 51 художника з усього світу.

А в радянську епоху він - невизнаний геній і бунтар, який перевернув вітчизняне мистецтво, не зламавшись під тиском комуністичної партії. Звинувачення критиків у націоналізмі, переслідування КДБ, вимушена еміграція - всі ці випробування довелося пройти художнику на шляху до успіху. І тільки після визнання за кордоном у 1989 році Івана Марчука без його відома приймають до спілки художників СРСР.

"Глядач зможе побачити, з чого починався Іван Марчук, легенда українського живопису. Я пишаюся тим, що роботи майстра будуть представлені саме у нашій галереї", - розповів Максим Волошин, директор галереї Мистецька збірка.

Виставка працюватиме з 28 січня до 19 лютого 2012 року включно (пн, вт - вихідний; ср-нд: з 11:00 до 18:00) по вул. Терещенківська, 13 (вхід в арку, 2-й двір).

Корреспондент.net

