Постити – це стримуватися від гріха, злих звичок і пристрастей

«Потрібно пам’ятати, що дотримуватися посту не означає лише обмежити себе в їжі та розвагах. Постити – це насамперед стримуватися від гріха, від злих звичок і пристрастей. Це також відкинення байдужості, злих помислів та егоїзму. Великий піст – це запрошення, скероване до кожного з нас, зранених гріхами, обтяжених немочами та виснажених щоденними клопотами, кинутися в Господні обійми», – пояснює Блаженніший Святослав (Шевчук), Глава УГКЦ, у своєму Пастирському посланні на Великий піст.

Предстоятель УГКЦ вказує на такі необхідні елементи Великого посту: покаяння і покута, молитва та милостиня. «Великий піст є особливим часом покаяння та покути, – читаємо у документі. – Хто щиро визнає свої провини у святому таїнстві Покаяння, той відчує благодатну дію тепла Божої любові, яке оживляє… Відроджена покаянням і покутою та поєднана з Господом у Святому Причасті віруюча людина розквітає Божою красою праведного життя та стає носієм надії для свого оточення і для всього суспільства. Бо так як гріх має руйнівний вплив не лише на грішника, а й на все його оточення, – навернення і покаяння приносить зцілення наших відносин із Богом, ближніми і всім створінням».

За твердженням автора, Великий піст – це час інтенсивної молитви. «Відмовляючись у цей період від розваг, ми одночасно маємо більше уваги присвячувати спілкуванню з Богом: через участь у великопісних Богослужіннях у храмі, а також через тривалішу та більш ревну молитву в родинному колі й на самоті», – пояснює Предстоятель УГКЦ. При цьому він пригадав про практику, яка нещодавно була запроваджена в усій нашій Церкві – читання Божого Слова у сім’ї, та доручив тим, хто вже це здійснює, продовжувати й поширювати цю побожну практику, а тим, хто ще не почав цього робити, побажав, щоб «Великий піст став нагодою почати пізнавати Боже Слово і щоразу більше ним жити».

Блаженніший Святослав говорить також про діла милосердя, які називає «необхідною умовою великопісної духовної мандрівки». «До милостині покликані всі християни, незалежно від достатку чи матеріальної спроможності. Святий Папа Лев Великий навчає, що "ніщо не може перешкодити нам у нашій доброчинності, якою сповняємо покликання любити Бога та ближнього… Не лише багаті та заможні можуть творити діла милосердя в стосунку до свого ближнього, а й ті, що є бідними та з обмеженими достатками… Милостиня перетворює нерівність у земних благах на рівність в отриманні дарів небесних"», – наголошує Глава УГКЦ.

На завершення Глава і отець УГКЦ побажав, щоб Великий піст подарував усім «оновлення духовного життя, пробудження християнської ревності та любові до Бога й ближнього у наших парафіяльних спільнотах та монаших обителях».

Департамент інформації УГКЦ